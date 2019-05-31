Afşin Belediyesi’nin GES’i üretime başladı

1 MW/H’lik Güneş Enerjisi Santralinde elde edilen enerjinin kullanım fazlası satılarak belediyeye gelir sağlıyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 4 milyon 370 bin liraya mal olan santralin şimdiki değerinin 10 milyon lira olduğunu söyledi. Afşin'in güneş enerji santralleri için önemli bir güneş potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Güven, “GES projesine geçtiğimiz başlamıştık ve bugün enerji üretmeye başladık. Afşin Belediyesi’ne 10 Mayıs itibarıyla gelir kazandırmaya başladık." dedi.

"İhtiyaç fazlasını devlete satıyoruz"

Afşin Belediyesinin kullanımından kalan kısmın satılarak belediye bütçesine önemli bir katkı sağlanmaya başlandığını değinen Güven, " 1 MW/H’lik Güneş Enerjisi Santralimiz yaklaşık 10 milyon değerindedir. Tamamlanmasını ardından, ilk günden itibaren de Afşin Belediyesine finansman oluşturmaya başladı. Bu yaptığımız güneş enerjisi yatırımının geri dönüş süresi yaklaşık 7 yıldır. Afşin Belediyesi’nin kullandığı elektrik buradan karşılanıyor, kalan kısmı devletin yetkili kurumlarına satılıyor, onlar da bize parasını ödüyorlar." açıklamasında bulundu.

TEİAŞ’ın altyapı desteği sağlaması halinde GES kapasitesini artıracaklarını belirten Güven, TEİAŞ uygun yatırımları yapıp bölgeye bir trafo daha yaparsa biz GES projesini 4 MW/H daha artırarak 5 MW/H kapasitesine çıkartmak istiyoruz. Yasal olarak 18 MW/H daha potansiyelimiz var. Bunları da değerlendirmeyi düşünüyoruz fakat TEİAŞ bölgeye trafoların yapılması gerekiyor. Afşin, güneş enerjisi anlamında çok verimli bir yer. Belediyelerin iki tür geliri var, birisi öz kaynaklarından elde ettiği gelirler ki bunları öz gelirler diyoruz, diğeri ise genel bütçe vergi paylarından İller Bankası tarafından gönderilen paylardır. Bir belediyenin ayaklarının üzerinde durup yürüyebilmesi için hizmet edebilmesi için toplam gelirinin içindeki öz kaynak miktarı asgari yüzde elliden fazla olması lazım. Biz göreve geldiğimizde toplam bütçe geliri içindeki öz gelir miktarımız toplam bütçenin yüzde 17'si idi, yıllar içerisinde yaptığımız çalışmalarla bunu artık yüzde 38’e getirdik. Türkiye ortalaması yüzde 37’dir, bizim hedefimiz yüzde 50’in üzerine çıkmak. O zaman çok daha rahat hareket edebilen yatırım yapabilecek bir belediye haline gelirsin belediyeler için asıl kural budur." diye konuştu.

Artan gelirlerle birlikte Afşin’in daha gelişmiş bir şehir haline getirileceğini ifade eden Güven, son olarak şu ifadelere yer verdi:

"Açık hava müzesi çalışmalarımız başladı. İlçemize vagonlar getirdik. İnşallah bu vagonları müzeye dönüştüreceğiz. Önümüzdeki günlerde seçim beyannamemizde açıkladığımız hizmetleri yapmaya devam edeceğiz."