Elbistan Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Elbistan Şubesi tarafından "Afrika'ya bir damla umut" adıyla su kuyusu kampanyası başlatıldı.

Afrika’da insanların sağlıklı içme suyuna kavuşmalarının sadece o bölgedekilerin değil tüm insanlığın sorunu olduğuna dikkat çeken Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, ‘Afrika’ya bir damla umut’ adıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Tüm hayırseverleri, bu özel kampanyaya bağışta bulunmaya çağıran Müftü Kılınç, şunları söyledi:

"Yaşamın en temel gereksinimi olan kullanılabilir suya ulaşmak için Afrika'daki insanların saatlerce yürümek zorunda kalmaları sadece o bölgede yaşayanların değil tüm insanlığın sorunudur. Çocukların, bebeklerin susuzluktan kurumuş dudakları, insanlığın merhametsizlikten çatlamış gönüllerinin yansıması gibidir adeta. Bakara Suresi, 60. ayetinde: (Yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı, o zaman Biz ona: "Asanı taşa vur" demiştik de ondan on iki pınar fışkırmıştı, böylece herkes içeceği yeri bilmişti" ayeti ışığında hayırseverlerimizin destekleriyle Afrika'da yeryüzüne vurulan her bir kuyu Hazreti Musa'nın asası gibi suyu yeryüzüne fışkırtacak ve oradaki kardeşlerimiz en temel ihtiyaçlarına zahmetsiz bir şekilde ulaşacaktır. Bu vesileyle bu hayır dolu kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Bu kampanyaya destek olan ve emek veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim iyiliklerimizi bereketli kılsın ve bizleri açlıkla, kıtlıkla, susuzlukla imtihan etmesin. Rabbimden tüm insanlık için sağlık dolu günler diliyorum."

Müftü Kılınç, kampanyanın 16 Haziran’a kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.