Afetzede çiftçinin kredi borcu erteleniyor

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, 2016 yılı Ocak ayından itibaren çeşitli afetlerden dolayı zarar gören çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, çeşitli afetler nedeniyle zarar gören üreticilerin T.C Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanmasının ardından, kredi kullanan üreticilerin faydalanabilmesi için yapılması gerekenleri açıkladı.

Emiralioğlu açıklamasında, “01.01.2016 tarihinden 31.12.2016” tarihine kadar ilimiz sınırları içerisinde meydana gelen yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebi ile ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören ve bu kararname kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesini, isteyen çiftçiler İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Bakanlık diğer kayıt sistemlerine ilişkin bilgileri ile birlikte müracaat edeceklerdir. Birinci madde kapsamındaki gerçek ve tüzel kişilerden ekilişlerinden, ürünlerinden, hayvan varlıklarından, tesislerinden veya seralarından en az %30 oranında zarar görmüş ve bu durumları İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenmiş olması gerekmektedir.

İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonları, üreticilerden borçları erteleneceklerle ilgili karar aldığı tarihi takip eden en geç 1 ay içerisinde üreticiler Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine yazılı müracaatta bulunacaklardır.

Borç ertelenmesinden yararlanmak isteyen üreticilerimiz ÇKS ve Bakanlığımızın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam eden (Yani ibraz edilecek kayıt belgeleri 2016 tarihli olacaktır) gerçek veya tüzel kişi üreticiler olacaktır. Afete uğrayan üreticilerimizin başvuruları sonrası hasarın yerinde tespiti yapılacağından, üreticilerimizin beyanlarına ait bilgiler ile ibraz edecekleri ÇKS veya diğer kayıt sistemlerinden alınmış belgelerdeki bilgilerin aynı olması gerekmektedir” dedi.

Söz konusu erteleme kararı; “01.01.2016 - 31.12.2016” tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen veya gelebilecek afetlerin zararları, borç erteleme kapsamı içerisindedir.