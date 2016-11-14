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AFAD'dan halka hayat kurtarıcı bilgiler

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, açtığı stantla halkı afet riskleri konusunda bilinçlendiriyor.

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AFAD'dan halka hayat kurtarıcı bilgiler
Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, açtığı stantla halkı afet riskleri konusunda bilinçlendiriyor. 
Önemli gün ve haftalarda, halkın bilgilendirilmesine yönelik etkinliklere ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Piazza AVM’de AFAD standı açıldı. “12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü” dolayısıyla Kahramanmaraş Vali Yardımcısı ve Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan stantta Kahramanmaraşlılarla hayati önem taşıyan bilgiler paylaşıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkilikte eğitim uzmanları ve arama-kurtarma teknisyenleri, AFAD’ın faaliyetleri ve bu faaliyetlerde kullanılan araç ve ekipmanlar hakkında bilgi verdi. Afet riskleri ve alınması gereken tedbirleri anlatan görevliler, hayati öneme sahip bilgiler paylaştı. AFAD görevlileri ayrıca, “Çevremizde oluşabilecek afet riskleri”, “Afet tehlikelerine karşı önceden alınacak önlemler” ve “Afet tehlikesi durumunda yapılması gerekenler” gibi konuları içeren broşürler de dağıttı. (İHA)
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DOĞAN DOĞANCAN 1 ay önce

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