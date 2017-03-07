AEL’ye 285 işçi alınacak, A Santrali de rehabilite edilecek

EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Murat Zekeriya Aydın, AEL İşletmesi’ne ilk etapta 285 kişilik işçi alımı yapılacağını ve Afşin Elbistan A Termik Santrali’nin de kapsamlı bir rehabilitasyon kapsamına alınacağını söyledi.

Aydın, rehabilitasyon programının baca gazı arıtma tesisini kapsadığını belirterek, “Proje sonucunda Afşin-Elbistan A Termik Santrali, çevreye uyumlu bir tesis haline gelecek” dedi.

Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrali için hali hazırda işçi alımı planlanmadığını da hatırlatan EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Aydın, “İhtiyaç olduğunda da buralardaki sayıyı da tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Murat Zekeriya Aydın, EÜAŞ Termik Santraller ve Özelleştirme Takip Dairesi Başkanı Ercan Atlılar, Afşin-Elbistan bölgesinde kurulu bulunan termik santraller ve kömür işletmesinde inceleme yaptı. 2 günlük ziyaret programı çerçevesinde işletmelerdeki temaslarını tamamlayan Aydın, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarete Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürü Atilla Dalbudak, Afşin-Elbistan A Santrali Müdürü Arif Şahan, B Termik Santrali Müdürü Mustafa Has ve AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca yer aldı.

EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Murat Zekeriya Aydın, Kaymakam Akkoyun’u ziyaretinde bölgede kurulu bulunan termik santraller ve AEL işletmesiyle ilgili olarak atılacak adımlarla ilgili bilgiler aktardı. Çevreye yaydığı kirlilikle gündemden düşmeyen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin rehabilitasyon çalışmalarına öncelik verdiklerini kaydeden Aydın, ayrıca bölgedeki işsizlerin merakla beklediği işçi alımıyla ilgili de net rakamları paylaştı.

Aydın, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin modernize edilmesi için hazırlanan tekliflerin ilgili firmalara verildiğini ifade eden EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Murat Zekeriya Aydın, “Rehabilitasyon çalışmalarının yol haritasını hazırladık. Kısa zaman içerisinde de adımları da attık. Mühendislik firmaları ile yazışmamız oldu. A Santralindeki rehabilitasyonla ilgili kapsamımızı uluslar arası anlamda temayüz etmiş mühendislik firmaları ile paylaştık. Kendilerinden de bu konuda bütçesel bir teklif sunmalarını istedik. O teklif geldiği zaman bir takım değerlendirmelerimizi yapacağız” dedi.

A Santrali’nin rehabilitasyonun ardından çevreye duyarlı ve örnek teşkil edecek bir santral olacağını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

“Halihazırda devir süreci de konuşuluyor. Bu bizim ortaya koyduğumuz çalışma ve rehabilitasyon devir sürecinden bağımsız olacak. Sonuçta bizim bu santrali bir şekilde rehabilite ederek ekonomimize kazandırmamız lazım. Bunu da uygun maliyetlerle yapabilmemiz lazım. O noktada teknik manada buranın rehabilite edilmesinin gerekliliği hususunda herhangi bir tereddüt yok bizim tarafımızda. Durum tespiti yapılacak ve o çerçevede de bundan sonraki adımları karşılıklı istişare ederek atmış olacağız. Önce bir kapsamı ortaya koyacağız. Ondan sonra resmi daha net bir şekilde görmüş olacağız. Baca gazı arıtma tesisi de bu kapsamda olacak. Çevre ile uyumlu bir santral yapmak gayesiyle çıkıyoruz yola. Biz burada örnek bir teşkil edecek çevreyle uyumlu bir santral yapacağız.”

AEL’e alınacak işçi sayısının ilk etapta 285 kişi olacağının da bilgisini veren EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Aydın, “AEL tarafında ise kısa zaman içerisinde buranın madencilik anlamında da enerji üssü anlamında da ne kadar önemli bir bölge olduğunun farkında olarak konuyu Sayın Bakanımızın gündemlerine getirdik. Kendileri de uygun gördüler ve ilk etapta acil ihtiyacımız olan 285 personel alımı yapılacak. Bilahare de ihtiyaçlar temelinde istihdama devam edeceğiz. Bu şekilde yavaş yavaş ayağa kaldırmış olacağız. A ve B Santrali’nde acil bir ihtiyacımız yok şuanda. Ama ilerleyen zamanda olacak. A için de, B için de olduğunda o an geldiğinde gündemimize alacağız ve sayıyı tamamlayacağız” ifadelerinde bulundu.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ise, santrallerin bölge ve ülke ekonomisindeki önemine vurgu yaparak, “Elbistan-Afşin bölgesinde bulunan termik santrallerimiz, hem enerji anlamında hem de madencilik anlamında bölgemizin önemli enerji merkezlerinden birisi. Bu santrallerimiz, hem istihdamı arttırması, ekonomiye katkı anlamında hem de ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması anlamında çok çok önemli. Bu anlamda gerek Sayın Bakanımızın nezdinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de EÜAŞ Genel Müdürlüğü zaten gerekli bütün çalışmaları ve gayreti gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de inşallah hem santrallerimizin modernize edilmesi hem de yapılacak altyapı çalışmaları ile inşallah yenilenmiş ve istihdam başta olmak üzere ülkemize katkı sunacak bir enerji merkezi olacağının kanaatindeyiz. Bizler de Elbistan Kaymakamlığı ve bünyemizde bulunan kurumlar olarak, söz konusu bölgemizin ve ülkemizin menfaatleri ise her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazırız. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



