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AEL’de trafik kazası: 1’i ağır 6 yaralı

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nde iki kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

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AEL’de trafik kazası: 1’i ağır 6 yaralı

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nde iki kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde AEL Kömür İşletmesi’nin şalt sahası yakınlarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, işletme içerisinde personel ulaşımında kullanılan Sedat Aslan yönetimindeki kamyonetle, karşı yönden gelen Hasan Satılmış idaresindeki kamyonet, şalt sahasında kafa kafaya çarpıştı. Vardiya değişimi sırasında yaşanan kazada, sürücüler Aslan ve Satılmışla birlikte araçlarda bulunan İrfan Yavaş, İbrahim Çoban, Ahmet Alıç ve Kerem Önay isimli işçiler yaralandı. Yaralıların yardımına işlemede çalışan diğer işçiler koştu. Büyük çaplı hasar gören araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslar ve özel araçlarla Elbistan ve Afşin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Afşin Devlet Hastanesi’ne gönderilen yaralılardan sürücü Sedat Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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