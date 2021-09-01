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AEL’de 2 ayrı iş kazasında 2 işçi yaralandı

Özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür sahasında yaşanan 2 ayrı iş kazasında 2 işçi yaralandı.

AEL’de 2 ayrı iş kazasında 2 işçi yaralandı
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Alınan bilgi ve iddialara göre; sahanın bant mekanik bölgesinde çalışan iş makinesi, şevden aşağı yuvarlandı. Yaklaşık 25 metrelik şevden yuvarlanan iş makinesinin operatörü Özkan G. yaralandı.

İkinci iş kazasında ise sahada hafriyat boşaltan kamyon devrildi. Kazada, sürücü Zabit D. yaralandı.  

İlk müdahaleleri mesai arkadaşları tarafından yapılan yaralı işçiler, firmaya ait ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Her iki olayla ilgili de tahkikat başlatıldı.

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AELde 2 Ayrı Iş Kazasında 2 Işçi Yaralandı