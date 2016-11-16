AEL’de 15 yılını dolduran işçilere plaket jesti

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nde 15 yılını dolduran personele, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesiyle ortaklaşa düzenlenen programla plaket verildi.

AEL İşletme Müdürlüğü’nün geleneksel hale getirdiği 15 yıllık personeli plaketle onura etme programı AEL Memur Site Misafirhanesi’nde gerçekleştirildi. 2001 yılında işletmede göreve başlayan 65 işçiye plaket verilen program, AEL İşletme Müdürlüğü ve Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi yönetiminin katkılarıyla düzenlendi. Çok sayıda işçinin katıldığı programda, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, AEL İşletme Müdürü Atilla Dalbudak, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, sendika yönetimi ve davetliler yer aldı.

Yemeğin ardından 15 yılını dolduran işçilere hitaben bir konuşma yapan Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, “Bugün burada 15 yıldır işletmemizde hizmet veren işçi kardeşlerimize plaket takdim etmek amacıyla bir araya geldik. Allah, böyle nice 15 yıllar nasip etsin. Kazasız belasız ve birlik beraberlik içerisinde çalışma yılları diliyorum. AEL İşletme Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne bu bir gelenek haline geldi. Bu geleneği bozmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Bu yemekte sendikamızın da katkısı var. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkanlığını yaptığı şubenin diğer şubeler arasında ilk sıraya gelmesini arzu ettiğini belirten Bölükbaşı, şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği bir gerçek var. Bugün buralarda oturuyorsak; 15 Temmuz’da şehit olan kardeşlerimize ve gazi kardeşlerimize, Türkiye’nin en ücra köşesinde canını vatanı için veren, bu bayrağı için şehit olan kardeşlerime ve bugün burada muhabbetimizi, sohbetimizin güzelliğini sağlayan bir avuç kömüre bir ömür veren madenci şehit kardeşlerimi rahmetle anıyorum. Gazilere acil şifalar niyaz ediyorum. İşimiz zor. Herkes görevini yapmak için mücadele ediyor. Bizler de sizler gibi içinizden kopan bir kardeşiniz. Mutlaka ki bizlerin de eksikleri vardır. Sendikanın her dediği olur, sendikacı her şeyi yapar diye bur kural yok. İstemeden de olsa incittiğimiz kardeşlerimiz olmuştur. Eğer üzdüğüm insanlar varsa da özür diliyorum.”

Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, birlikten güç doğacağını hatırlatarak, “Ancak siyasetle gelen siyasetle gider. Biz eğer emek verip sizlere hizmet edersek mutlaka kardeşlerim değerlendirir. Kimsenin oyu cebimizde değil. Eğer ki sendika yönetimi olarak mutlaka ki 5 yöntem çok önemli, temsilcilerimiz çok önemli. İşyerindeki oy oranımı siz belirlersiniz. Temsilcilerim çalışırsa benim yüzüm ak çıkar. Ama öyle bir duruma geldik ki dışarıda bizim bizden çok üyemiz var. Tabi ki sayenizde o mücadelemizin ve genel başkanımın o bayrağı altında bir sıkıntı görmüyorum. Bugün bir müjde daha verdi. 400 tane üye daha yapabiliriz. 14 tane şube olmamıza rağmen benim gönlümde de yatan, sizlerin de gönlünde yatan, Elbistan’ın bir numara olmasıdır. Bugün baktığımda 4-5’lere gelmişiz. Ben bundan dolayı huzursuzum. Büyümekte fayda var. Büyüdükçe güçten kuvvet doğar” ifadelerini kullandı.

Daha sonra mikrofona davet edilen AEL İşletme Müdürü Atilla Dalbudak ise, “Hepinizi tebrik ediyorum. Memleketimize, milletimize, İşletmemize verdiğiniz katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Programın son konuşmasını Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra birlik ve beraberliğin öneminin kat kat arttığına değinen Akçul, “15 Temmuz darbe girişimi ülkemizin üzerinde bir silindir gibi geçti. İnşallah bu son olur. Bu işe niyetlenen tüm o kötü darbeci zihniyeti inşallah kökünden ayıklamış olalım. İleriki günlerde yolumuza devam ederiz. Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Her birimizin ayrı ayrı siyasi görüşleri var. Ama ben şahsen dostça, kardeşçe şunu gördüm. Şu tecrübemi size aktarayım. Bu ülkede bir tane cumhurbaşkanı var. Ama birçok parti var. Bu zor dönemde birlik olmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Siyasi tercihlerimiz ülke sevme tercihlerimizin üzerinde değildir hiçbir zaman. Ülkemizin üzerinde olmamalı. Ülkemizin çıkarları birliğimizi gerektiriyor ve beraberliğimizi gerektiriyor. Aramıza girecek olan nifak tohumlarını da bir an önce bertaraf etme zamanı geldiğini düşünüyorum” dedi.

‘15 yılınızı yüzünüzün akı, alnınızın teriyle çalışarak bugüne geldiniz’ cümlesi ile işçileri tebrik eden Genel Başkan Akçul, konuşmasını, “Jübile töreninde de aranızda bulunmaktan da ayrıca bir memnuniyet duyuyorum. 15 yılınızı yüzünüzün akı, alnınızın teriyle, çalışarak bugüne geldiniz. Allah nice 15 yıl sağlık, sıhhat, huzur içerisinde çalışmayı nasip eylesin. Biz her zaman sizlerden biriyiz. Sizlerden bir farkımız yok. Sadece nöbeti bize verdiniz. Sizlerin sayesinde bulunduğumuz sıfatları taşıyoruz. Bu ehliyeti hangi süreyle uygun gördüyseniz o kadar devam eder. Gerisi Cenab-ı Allah’ın takdiridir” ifadeleri ile tamamladı.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. 15 yılını dolduran işçilere plaketleri AEL İşletme Müdürlüğü ve Maden-İş Sendikası yönetimi tarafından takdim edildi.



