Afşin Elbistan Linyitleri Kömür sahasında göçük meydana geldi. 4 numaralı dökücü makinenin olduğu bölgede meydana gelen büyük göçükte ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı. Ayrıntılar geliyor
AEL kömür sahasında göçük
Afşin Elbistan Linyitleri Kömür sahasında göçük meydana geldi
27 Aralık 2020 Pazar 00:22
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