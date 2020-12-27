AEL kömür sahasında göçük Afşin Elbistan Linyitleri Kömür sahasında göçük meydana geldi

Afşin Elbistan Linyitleri Kömür sahasında göçük meydana geldi. 4 numaralı dökücü makinenin olduğu bölgede meydana gelen büyük göçükte ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı. Ayrıntılar geliyor