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AEL kömür sahasında göçük

Afşin Elbistan Linyitleri Kömür sahasında göçük meydana geldi

AEL kömür sahasında göçük
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 Afşin Elbistan Linyitleri Kömür sahasında göçük meydana geldi. 4 numaralı dökücü makinenin olduğu bölgede meydana gelen büyük göçükte ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı. Ayrıntılar geliyor

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