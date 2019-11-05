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AEL İlkokulu’nda ‘Geçmişin İzleri’ sergisi açıldı

Afşin-Elbistan Linyitleri İlkokulu’nda açılan ‘Geçmişin İzleri’ adlı okul müzesinde birçoğu teknolojiye ve değişen alışkanlıklara yenik düşen 250 farklı eşya ve ürün görücüye çıktı.

AEL İlkokulu’nda ‘Geçmişin İzleri’ sergisi açıldı

Afşin-Elbistan Linyitleri İlkokulu 3.sınıf öğrenci ve öğretmenlerinin girişimleri ile öğrencilerde müze bilincini geliştirmek için “Geçmişin İzleri” isimli okul müzesi açıldı. Müzede eskiden evlerde kullanılan birçok eşya ve araç gereç çeşitli şekillerde toplanıp bir araya getirilerek sergilenmeye başlandı. Okul müzesinde, hayat bilgisi dersinde ‘Ülkemizde Hayat’ teması, Türkçe dersinde ‘Çocuk Dünyası’ teması kapsamında öğrencilerin evlerinden getirdikleri 250 parça ürün sergilendi. Sergi tüm öğrenci ve öğretmenler tarafından gezildi.

1 hafta boyunca açık kalacak sergide; eski elbiseler, kömürlü ütüler, bakır ve kalaylı mutfak gereçleri, aydınlatma ve ısınma aletleri, ilk telefonlar, radyolar gibi iletişim araçları, karasabanlar, tarım aletleri gibi birçok ürün görülebilecek.










Yerel Manşetler
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