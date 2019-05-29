AEL İlkokulu öğrencilerinden anlamlı çalışma

AEL İlkokulu öğrencileri, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanda, ihtiyaç sahibi aileleri ve akranlarını unutmadı. Ramazan öncesinde yardımlaşma adı altında kermes düzenleyen öğrenciler, elde edilen geliri, şehit ailelerine, LÖSEV’e ve ihtiyaç sahibi ailelere göndermişti. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte okulda yeni bir yardım kampanyası başlatıldı. Okul harçlıklarını bir araya getiren öğrenciler, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) yardımlaşma değeri kapsamındaki anlamlı çalışma sonucunda 2 bin 590 TL topladı. Paranın birazı ile ilçedeki bir fırında askıya ekmek asan öğrenciler, 2 akranlarına da bayramlık aldılar. 1 yetim öğrencinin de yüzünü güldüren AEL İlkokulu öğrencileri, 25 adet yardım kolisi hazırlayarak aynı okulda eğitim gördükleri maddi durumu iyi olmayan öğrenci aileleri başta olmak üzere diğer okullardaki yoksul ailelerin çocuklarına dağıttı.

Okul müdürü Erhan Mızrak, öğrencilerin ve öğretmenlerin bu yardım seferberliğinin önemine dikkat çekti. Mızrak, “Bu yardımlara vesile olan öğretmen arkadaşlara, öğrenci ve velilerine teşekkür ediyor. Yapılacak yardımların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.



















