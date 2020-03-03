ADSM Başhekimi Alparslan Saydam görevine başladı

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Başhekimi, Diş Tabibi Alparslan Saydam oldu. Görevine başlayan Başhekim Saydam, yaptığı değerlendirmede hasta memnuniyeti odaklı hizmetin süreceğini söyledi.

Elbistan ADSM’nin, 21 diş hekimi ve 90 personeli ile birlikte sadece Elbistan’a değil çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet sunduğunu belirten Başhekim Saydam, “Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde 21 diş hekimi ve yaklaşık 90 personelimizle Elbistan ve çevre ilçelerdeki halkımıza ağız ve diş sağlığı hizmeti vermekteyiz. Bizim önceliğimiz, hasta memnuniyetidir. Hastalarımızın merkezimize girişi ile başlayıp, merkezimizde geçirdiği süre boyunca güler yüzlü karşılanmaları, en iyi şekilde hizmet görmeleri ve şikayetlerinin en hızlı şekilde giderilebilmesi için elimizden geleni yapmaktayız. Bu doğrultuda da kendimizi her geçen gün daha da geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Başhekim Saydam, “Hastalarımızın ağız ve diş sağlığı problemlerini; öncelikle ağrılarını dindirerek, sonrasında ise estetik algıları göz önünde bulundurup dişlere fonksiyonel işlevselliklerini kazandırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başhekim Alparslan Saydam kimdir?

Diş Tabibi Alparslan Saydam, 1989 yılında Elbistan’da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Elbistan’da, lise eğitimini de Kahramanmaraş’ta tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2014 yılında mezun olan Saydam, 2015-2019 yılları arasında Afşin Devlet Hastanesi’nde diş hekimi olarak görev yaptı. Saydam, 2019 yılında Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne atandı.