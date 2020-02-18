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Adnan Menderes Bulvarı’nda kaza: 1 yaralı

Elbistan’da, dönüş yapmak isteyen kamyonete çarpmamak için fren yapan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Bulvarı’nda kaza: 1 yaralı
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Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nın Malatya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 46 D 8338 plakalı kamyonetin sürücüsü Veysel Şahin, yol kenarındaki bir işyerine dönmek için aniden yavaşladı. Bu sırada 46 VE 228 plakalı otomobili ile aynı yönde ilerleyen Hayri Balta, kamyonete çarpmamak için frene bastı. Balta, kamyonete çarpmaktan kıl payı kurtuldu ancak daha geriden gelen Faruk Gök yönetimindeki 46 VK 283 plakalı otomobil, Balta’nın aracına arkadan çarptı. Kazada, Balta’nın kullandığı araçta bulunan Salih İspir yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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