Adnan hoca yoğun bakımda

Korkutan’ın, kan değerlerindeki düşüş nedeniyle tedavi altında tutulduğu ve Covid-19 şüphesiyle yapılan test sonucuna göre de yoğun bakıma alınacağı öğrenildi.

Aslen Darendeli olan ve yaklaşık 33 yıl önce Elbistan’a bağlı Uncular Mahallesi’nin Akkaya mezrasına yerleşen 60 yaşındaki hafız Adnan Korkutan, 2002 yılında Esentepe Kuran Kursu’nu bitirdi. 15 haneli Akkaya mezrasında eski okul binasını lojman olarak kullanan Korkutan, aradan geçen süre zarfında mezra sakinlerinin ikram ettiği yemekler haricinde hiçbir ücret almadan 27 yaşında geldiği mezrada bekâr olarak tek göz bir odada yaşamını sürdürüyordu. Yatağından ve döşeği ile çok sevdiğini söylediği kelebeklerin koleksiyonundan başka da eşyası bulunmayan Korkutan, son yıllarda Adnan Menderes Bulvarı otogar önünde bekliyordu.

Korkutan, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Adnan hocaya Covid-19 testi yapıldığı öğrenildi. Korkutan’ın, test sonucuna göre yoğun bakıma alınacağı bildirildi.