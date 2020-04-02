Adliyeler ve cezaevi personellerine koronavirüs tedbiri

Tüm dünyayı etkisi alan Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Elbistan, Afşin ve Göksun Adliyeleri ile Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çalışan personellere yönelik yeni uygulamalar hayata geçirildi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve Elbistan Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Gündoğdu’nun imzasıyla personellere gönderilen yazıda, esnek çalışma modeli ve idari izin uygulamasına geçildiği belirtildi.

Bu uygulamanın tatil değil tedbir amaçlı olduğu vurgulanan yazıda, tüm personellerin mesaiye gelmediği zamanlarda evde izole şekilde kalmasının mecburiyet arz ettiğinin de altı çizildi.

Kurallara uymayanlara idari işlem başlatılacağı kaydedilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Çok kıymetli çalışma arkadaşlarımız; Kovid-19 salgınından kamu personelinin ve nihayetinde tüm vatandaşlarımızın korunabilmesi amacıyla esnek çalışma modeli ile idari izin uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulamalar tatil değil tedbir amaçlıdır. Tüm insanların sağlığının korunabilmesi adına kurallara uyulması elzemdir. İşe gelinmediği zamanlarda evde izole şekilde kalınması keyfi değil mecburidir. Kurallara uyulmamasının dini, manevi ve vicdani sorumluluğunun yanında idari ve adli yaptırımları da bulunmaktadır. Gelinen noktada, salgının boyutu ve riskine rağmen, devletimizce belirlenen kuralların yanı sıra Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 31/03/2020 tarihli ve 15 sayılı kararında belirtilen kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılacağı hususunu hatırlatmak istiyoruz. Sağlıklı ve güzel günlere en kısa sürede kavuşmamıza vesile olacak olan kurallara uyulması temennisiyle, mutlu günler diliyoruz.”