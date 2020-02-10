Adli kolluk koordinasyon toplantısı yapıldı

Elbistan Adalet Sarayı’ndaki toplantıya Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Gündoğdu, Cumhuriyet Savcıları, Elbistan, Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Göksun’da görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatı müdür ve amirleri ile personelleri katıldı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Adli Kolluk Uygulama Kitapçığı hakkında bilgi verilen koordinasyon toplantısının açılış konuşmasını yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Savcılarımız ile adli soruşturmalarda görev alan kolluk birimleri arasında koordinasyonun daha verimli hale getirilmesi, adli hizmetlerin ve soruşturmaların yürütülmesinde yaşanan sorunların tartışılması ve çözüm yollarının bulunması, soruşturma işlemlerinin mevzuata uygun, etkin, seri, verimli ve sağlıklı biçimde yürütülmesinin sağlanması, adli soruşturma süreçlerinin adil yargılanma hakkına riayet edilerek sonuçlandırılmasına katkı sunması, Elbistan, Afşin, Göksun, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde görev yapan kolluk birimlerinin sorumluluk alanlarında meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma işlemlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bu koordinasyon toplantısı planlanmıştır.”

Adli Kolluk Uygulama Kitapçığı’nın çok ciddi emek harcanarak meydana getirildiğini anlatan Başsavcı Ormancı, “Soruşturmalarda her türlü sorunuza cevap bulacağınızı düşündüğümüz Adli Kolluk Uygulama Kitapçığı, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mülakat Savcılıkları özelinde sıklıkla karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığı notlar ve yine sıklıkla karşılaşılan suç tiplerinde dikkat edilmesi gereken hususları barındıran şablonlardan oluşmaktadır. Özellikle kitapçığımızın bilimsel bir çalışmaya yani kitaba dönüştürülmesi noktasında da her türlü fikre açığız. Ortak paydamız olan devletimize ve milletimize hizmet yolunda verimli ve faydalı bir çalışma olacağına inanıyorum. Sayın Kaymakamlarıma, Sayın Başkanıma ve Sayın Cumhuriyet Savcılarıma desteklerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Elbistan, Afşin, Göksun, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde görev yapan tüm adli kolluk amir ve memurlarına; üstün hizmet anlayışı doğrultusunda, özverili ve titiz bir şekilde iş ve görevlerini yerine getirecekleri temennisi ile başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Başsavcı Hayri Ormancı’nın konuşmasının ardından Cumhuriyet Savcıları da katılımcılara Adli Kolluk Uygulama Kitapçığı’ndaki konularla ilgili bilgiler aktardı.



