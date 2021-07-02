Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu

Elbistan Adliyesi, kadınlar ve çocuklar başta olmak adli süreçte tüm vatandaşları psiko-sosyal olarak desteklemeyi amaçlayan yeni bir birime daha kavuştu. Elbistan Adliyesi’nde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinasyon kurulu toplantısı Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Elbistan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Aile Mahkemesi Hakimi Hatice Kurt, Cumhuriyet Savcısı Şehmus Altuner, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hacı Mehmet Yılmaz, Elbistan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Orhan Orçan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fevzi Günalmış, SYDV Müdürü Dilek Otlutepe, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Leyla Ekici, İlçe Sağlık Şube Müdürü Erhan Saylavcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Nurettin Tolu, Adli Destek Görevlisi (psikolog) Geylani Aytekin ile Adli Destek Görevlisi (sosyal çalışmacı) Necla Halaç katıldı.

Toplantıda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nün, kuruluş amacı, hizmetleri, mağdur, çocuk, kadın ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere yönelik koruma ve barınma gibi hizmetler değerlendirildi.

Mağdurların, tekrarlanan mağduriyetlerinde önleyici tedbirler almak, psiko-sosyal destek hizmetlerinin uygulanmasına yönelik mağdurların her alanda desteklenmesini sağlamak ve toplumsal farkındalığı arttırıcı faaliyetler konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, eğitim ve danışmanlık tedbirleri ile ilgili hizmetlerin yapılması noktasında hassasiyetin arttırılması, mağdurların haklarının korunması hususunda ayrıntılı fikir alışverişinde bulunuldu.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nün, mağdurların eli, kolu ve gözü olacağını söyledi.

Mağdurların, adli sürecin her aşamasında yanlarında olduklarını hissettirecek bir mekanizma oluşturulduğunu belirten Başsavcı Ormancı, “Sosyal hukuk devleti ve onarıcı adalet çerçevesinde adli süreçte; mağdurların beklenti ve ihtiyaçlarını değerlendirerek, maruz kaldıkları olayın etki ve izlerine karşı telafi edici, ikincil mağduriyetlerini önleyici, erişilebilir, uzmanlık ve gönüllülüğe dayalı bir hizmet sunulacaktır” dedi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kanalıyla suç mağdurlarının yanı sıra suça sürüklenen çocukların, adliyeye yolu düşen tanıkların, hukuk mahkemelerinde cinsel suç mağdurları, çocuklar, şiddete maruz kalan kadınlar, boşanma, velayet gibi davalarda adli desteğe ihtiyaç duyan taraflar adli sürece ilişkin doğru bilgilendirilmeleri sağlanıyor. ADM bünyesinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar tarafından, mağdurlara adli sürecin tamamında etkin şekilde psiko-sosyal destek verilerek maruz kaldıkları olayın etki ve izlerinin silinmesi amaçlanıyor.