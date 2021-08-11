Adıyaman’a Elbistanlı Milli Eğitim Müdürü atandı

Hakan Gönen kimdir?

1970 yılında Elbistan ilçesinin Eldelek köyünde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Elbistan’da tamamladı. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1995-1996 yıllarında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Lisans eğitimini tamamladı. 1990 yılından itibaren Karaman ve Elbistan’da eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2008 yılından itibaren Karaman Sarıveliler ve Ankara Nallıhan ilçelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2018 yılları arasında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2018 - 2021 yılları arasında Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.