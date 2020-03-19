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Aday öğretmenlerden Mehmetçik Vakfı’na destek

Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci kapsamında, 2019 yılı Eylül ayında Elbistan, Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçesine atanan aday öğretmenler, aralarında topladıkları 5 bin 800 TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Aday öğretmenlerden Mehmetçik Vakfı’na destek
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci kapsamında Elbistan, Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçelerine ataması yapılan aday öğretmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na destek olmak amacıyla bir kampanya başlattı. Aday öğretmenler, kendi aralarında 5 bin 800 TL para topladı. Toplanan para, Mehmetçik Vakfı’nın banka hesabına yatırıldı.

Aday öğretmenler, Mehmetçiğe moral vermek ve manevi desteklerini hissetmek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Eğer bizler hala günlük yaşantımıza devam ediyorsak, kahraman Mehmetçiğimize borçluyuz. Türk milletinin zor anlardaki dayanışma ruhunu dosta düşmana göstermek için şehit ailelerine yardımda bulunan Mehmetçik Vakfı’na destek olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm Mehmetçikleri Allah’a emanet ediyoruz. Allah, ordumuzun gücünü kuvvetini arttırsın, Allah yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştular.

 


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Aday öğretmenlerden Mehmetçik Vakfı’na Destek
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