Aday öğretmenler Halep’i unutmadı

Elbistan’daki çeşitli okullara ataması yapılan ve adaylık eğitimlerini sürdüren aday öğretmenler, Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak, kendi aralarında topladıkları yardım malzemelerini teslim ettiler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyası kapsamında Çarşı Atik Cami yanında kurulan yardım çadırına giden aday öğretmenler, temin ettikleri yardım malzemelerini teslim ettiler.

Burada bir açıklama yapan Koordinatör Öğretmen Faik Türk, aday öğretmenlerin Halep’te yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ diyen bir Peygamberin ümmeti olarak, bugün Halep’te ve Suriye’de yaşanan dram, insanlık ayıbı karşısında aday öğretmenlerimizle birlikte bizde Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla kendi aramızda oluşturduğumuz yardım kampanyasında topladıklarımızı, buradaki yardım çadırına teslim ediyoruz. Bazı durumlarda yardımların gizli yapılması gerekirken, bu tür hayırların aleni olarak yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü kamuoyuna mal olmuş bir şey. Herkesin bu duyarlılığı göstermesini istiyorum. Aday öğretmenlerimizi duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum.”