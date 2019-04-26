Aday öğretmenler, fidanları toprakla buluşturdu

Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde göreve başlayan aday öğretmenler, Çiçek İlkokulu öğrencileri, Denetimli Serbestlik Yükümlüleri ve personeli ile birlikte Elbistan Anadolu Lisesi arkasında bulunan 40. Yıl Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi etkinliğine katıldılar.

Fidan dikim etkinliğinin ardından bir değerlendirme yapan Eğitim Koordinatörü Faik Türk,

“2019 yılı Şubat ataması ile Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerimize atanan 62 aday öğretmenimizle bugün okul dışı uygulamalar kapsamında gönüllülük girişimcilik adı altında TEMA ile birlikte ağaç dikme etkinliğine katılıyoruz. Aday öğretmenlerimize de ağaçla olan, çevreyle olan farkındalıklarını artırmak, gittikleri her yerde öğretmenlik mesleğini sadece okuldan ibaret olmadığını, sosyal alanlarla, yaşam alanları ile ilgili katkı sunmalarını hedef edinerek, aday öğretmenlerimize güzel bir etkinlik sunduk. TEMA Başkanımız Fatma Doğuç’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aday öğretmenlerimizdeki mutluluk bizleri de ziyadesi ile bizleri mutlu etti” dedi.

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç ise “Aday öğretmenlerimizle birlikte bugün koordinatör hocamız Faik Türk’ün fikri olan bir etkinlikle buluştuk. Aday öğretmenlerimiz ile ilk etkinliğimiz doğayla buluşturma oldu. Onların da kendi öğrencilerine katkı sağlayabilecekleri bir etkinlik oldu. Eğitimlerimize katılmaları açısından bu güzel bir tanıtım oldu. Yapacakları eğitimlerde bizlerle birlikte olmaları, TEMA Vakfı ile birlikte olmaları adına farkındalık oluştu. Ağaç dikme yönünde artık bir farkındalık oluştu. Aday öğretmenlere de böyle bir adım içerisine girmemiz inşallah eğitimimize katkı sağlayacak. Biliyorsunuz bizim ‘Ağaç Kardeşliği’ projemiz var. İleri dönemlerde öğretmen arkadaşlarımız kendi öğrencileri ile projemiz katılma imkanı bulacaklar inşallah. Kendi fidanlarımızı yetiştirip, Elbistan’ımıza o fidanları buluşturacağız. O açıdan bu etkinlik çok güzel oldu. Koordinatör hocamız Faik Türk’e, aday öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan aday öğretmenlerden Ufuk Arslan, “Aday öğretmenlik sürecimizde böyle etkinliklerde bulunuyoruz. Daha önce öğrencilik sürecimde hiç TEMA ile veya ağaç dikme ile ilgili bir etkinliğe katılmamıştım. Bence tüm öğrencilerin katılması gerek. Eğitim hayatını yaşama entegre etmemiz lazım. Böyle çalışmaların devamını diliyorum” dedi.

Fidan dikim etkinliği, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.















