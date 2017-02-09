Adatepe’nin suyunu Elbistan’a taşıyacak ihale yapıldı

Adatepe Barajı’nda biriktirilen suyu, Elbistan’a bağlı 11 mahalledeki 112 bin 500 dekar araziyle buluşturacak, Adatepe Sulaması 3. Kısım İnşaat İhalesi yapıldı.

Yaklaşık 250 milyon liraya mal olması beklenen proje kapsamında, farklı çaplarda toplam 309 kilometre boru döşenecek ve Elbistan’a bağlı Ağlıca, Akören, Alembey, Balıkçıl, Çatova, Doğan, Çıtlık, Eldelek, Evcihüyük, Hasankendi ve Küçükyapalak Mahalleleri’ndeki araziler cazibeyle sulanacak.

Elbistan başta olmak üzere, Afşin ilçesinde toplam 240 bin dekar araziye su ulaştıracak Adatepe Barajı’nda önemli bir aşamaya geçildi. 19 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından 2013 yılında tutulmaya başlayan suyu barajdan alıp tarlalara bereket olarak taşıyacak ana su kanalında montaj çalışmaları devam ediyor. Ana sulama kanalındaki çalışmaların yanı sıra 2. Kısım Sulama ihalesi de 2016 yılı Kasım ayı içerisinde yapılmıştı. Dev projenin, Elbistan’ı ilgilendiren 3. ayağının ihalesi ise önceki gün gerçekleştirildi. Adatepe Barajı projesinde atılan en önemli adımlardan biri olan 3. Kısım Sulama İhalesi Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, Elbistan’daki arazilere su getirmek için ana kanalın bitiş noktasından itibaren 3 metre çapında sürekli cam elyaf sarma metodu ile üretilen 50 yıl ömrü bulunan CTP borular döşenecek. Boruların çapı, arazi sulaması için küçülecek ve 1 metreye kadar düşecek. Ana borudan dağılacak borular, tıpkı bir ağacın dalları gibi tarlaları saracak. Elbistan’a bağlı Ağlıca, Akören, Alembey, Balıkçıl, Çatova, Doğan, Çıtlık, Eldelek, Evcihüyük, Hasankendi ve Küçükyapalak Mahalleleri’ndeki arazilere cazibeyle su ulaştırmak için 309 kilometreden fazla boru döşenecek. Böylece bu 11 mahalledeki toplam 112 bin 510 dönüm alandaki çiftçiler, tarlalarını sulamak için sondajla yeraltından su çekmek zorunda kalmayacak.

Yapılacak diğer alımlarla birlikte yaklaşık 250 milyon liraya mal olacak Adatepe Barajı Sulaması 3. Kısım inşaat çalışmaları, yer tesliminin ardından başlayacak. Toplamda 112 bin 520 dekar tarım arazisini sulayacak olan projenin 3. Kısmının tamamlanmasıyla milli ekonomiye 47 milyon TL katkı ve 29 bin 370 kişi istihdam artışı sağlanacak.

Adatepe Barajı; cazibe ile 232 bin 440 dekar, pompaj ile 83 bin 100 dekar olmak üzere toplam 315 bin 540 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak.



