Adatepe’nin ana sulama kanalı, her ay 1,5 kilometre ilerliyor

Göksun Çayı üzerinde tarımsal sulama amacıyla 1994 yılında temeli atıldıktan sonra 2013 yılında tamamlanan Adatepe Barajı’nda biriken suyu tarım arazilerine taşıyacak ana kanal boru montajı, 3 aylık bir çalışmanın ardından 5 bin 700 metreye ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ve beraberindeki teknik ekip, Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım inşaatında incelemelerde bulundu. Burada dev projenin yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Köleoğlu, Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım işinde 5 bin 700 metre uzunluğunda 3.40 metre çapında CTP boru montajının tamamlandığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Köleoğlu, “Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım İnşaatı kapsamında 40 kilometre uzunluğunda 3400 mm çapında CTP Ana Boru Hattı montajı için ekipler tüm hızla çalışmalara devam ediyor. Projede 5 bin 700 metre boru montajı tamamlandı. Projenin tamamlanması ile birlikte Afşin-Elbistan ovasında bulunan 59 bin 780 dekar tarım arazisi cazibe ile 8 bin 100 dekar tarım arazisi ise pompajla sulanacak. Montaj çalışmalarına başlanılan 40 kilometrelik ana boru hattı sonunda bırakılacak bir branşman ile de tamamen pompaj ile sulanan Kalealtı Sulama sahasında bulunan 77 bin 340 dekar arazinin 58 bin 550 dekarlık kısmı cazibe ile sulanacak. 18 bin 790 dekarlık kısmının ise terfi yüksekliği 189 metre den 62 metreye düşecek” dedi.

Elbistan başta olmak üzere, Afşin ilçesinde toplam 317 bin dekar araziye cazibeyle su ulaştıracak Adatepe Barajı’nda önemli bir aşamaya geçildi. 19 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından 2013 yılında tutulmaya başlayan suyu barajdan alıp tarlalara bereket olarak taşıyacak ana su kanalında montaj çalışmaları devam ediyor. Afşin-Elbistan Ovasında yer alan 317 bin 270 dekar arazinin sulama suyunu Adatepe Barajından alarak, sulama sahalarına iletecek ana boru hattının inşaatını ve 54 bin 120 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak basınçlı borulu şebeke inşaatını kapsayan Adatepe Barajı Sulaması 1. Kısım inşaatı 244 milyon 558 bin TL’ye mal olacak. 18 kilometrelik alanı kaplayacak göl alanındaki suyu tarlalara ulaştırmak için Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 5 milyon 500 m³ olacak ve iki ilçedeki yaklaşık 440 bin dönüm arazinin cazibeyle sulanmasını sağlayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü, bölgedeki arazilere can katacak Adatepe Barajı’nın ana kanalında 50 yıl ömrü bulunan ve sürekli cam elyaf sarma metodu ile üretilen CTP boruları kullanılıyor. 40 kilometre uzunluğa sahip ana kanalda bugüne kadar 3,40 metre çapında toplam 5 bin 700 metre boru montajlandı. Bir yandan da pist açma çalışmalarının sürdüğü ve 13 Mayıs 2014’te ilk boru montajı başlayan projede aradan geçen 4 aylık sürede her ay ortalama 1,5 kilometre ilerleme kaydedilmiş oldu.



