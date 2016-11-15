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Adatepe’de 2. etap inşaat çalışmaları başlıyor

Adatepe Barajı’nın suyunu Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerindeki kurak topraklara ulaştıracak olan 1. etap basınçlı sulama sisteminin inşaatının ardından, 50 bin dekar alanı daha suya kavuşturacak olan 2. etap sulama sisteminin yapım işi için imzalar atıldı.

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Adatepe’de 2. etap inşaat çalışmaları başlıyor

            Adatepe Barajı’nın suyunu Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerindeki kurak topraklara ulaştıracak olan 1. etap basınçlı sulama sisteminin inşaatının ardından, 50 bin dekar alanı daha suya kavuşturacak olan 2. etap sulama sisteminin yapım işi için imzalar atıldı. İnşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak.

            Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ve sözleşmenin ardından, 54 bin 120 dekar araziyi sulayacak 1. etap basınçlı sulama sisteminin inşaatı Ekim 2015’te başlarken, projenin devamı olan ve 17 Şubat 2016 tarihinde ihalesi yapılan 2. etap basınçlı sulama sistemi sözleşmesi de imzalanarak, yapım işi için gerekli olan izin verildi.

            2. etap sulama sistemi yapım işi ile Elbistan ve Afşin’deki arazilerin 14 bin dekarı cazibeyle, 36 bin dekarı da ihale kapsamında yer alan 2 adet pompa istasyonundan basınçlı sulama sistemleri aracılığı ile tarlalara aktarılacak. Projenin devamında ise Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesine kadar su getirecek olan 3. etap sulama sistemi ihalesi yapılacak.

 

Sözleşme imzalandı

            50 bin dekar alanı daha suya kavuşturacak olan 2. etap sulama sisteminin yapım işi için DSİ 20. Bölge Müdürlüğü’nde sözleşme imzalandı. Adatepe Sulaması 2. Kısım (Cazibe+P1+P2) İşinin sözleşmesi DSİ 20. Bölge Müdürlüğü adına Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ile yüklenici firma yöneticileri tarafından imzalandı.

            İmzanın ardından yüklenici firma önümüzdeki günlerde 2. etap için inşaat çalışmalarına başlayacak. 50 bin dekar alanı sulama suyuna kavuşturacak olan 2. etap sulama sistemi sayesinde, milli ekonomiye katkı sağlanırken, aynı zamanda binlerce kişiye istihdam sağlanacak.

 

Adatepe Barajı

            Adatepe Barajı’ndan alacağı su ile 54 bin 120 dekar araziyi sulayacak 1. etap basınçlı sulama sisteminin inşaat çalışmaları sürüyor. 2. etaba ait ihale 17 Şubat 2016 tarihinde yapıldı. Dev projenin Elbistan’ı ilgilendiren bölümü olan 3. etap yapım ihalesinin de yakın bir tarihte yapılması bekleniyor.

Bölgenin en büyük barajı olan Adatepe Barajı, Elbistan Ovası’nda yer alan 317 bin 270 dekar arazinin sulama suyu ihtiyacını karşılayacak. Barajda tutulan suyun sulama alanındaki sahalara ulaştırılması için de 3 etap olarak sulama kanalı inşa edilecek. 54 bin 120 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak basınçlı borulu şebeke inşaatını kapsayan Adatepe Sulaması 1. Kısım İnşaatı ihalesi 23 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirildi ve söz konusu projenin temeli de 16 Ekim 2015 tarihi itibariyle atıldı. Projenin en az 320 milyon TL’ye tamamlanması bekleniyor.

Adatepe Sulaması 2. Kısım İnşaat ihalesi ise, Ceyhan Nehri’nin batısında kalan bölümü kapsıyor. Burada Elbistan ve Afşin ilçemize bağlı birçok yerleşim alanlarındaki tarım arazileri suya kavuşmuş olacak. Projenin Elbistan ayağını ilgilendiren 3. Kısım ihalesi ise, Ceyhan Nehri’nin doğu kısmından başlayıp Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi’ne kadar olan alanı kapsıyor.

Yapım çalışmaları tamamlandığında, Adatepe Barajı’nın sulama alanı genişliği 317 bin 270 dekara ulaşmış olacak.

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elbistanli 1 ay önce

Su geliyor diyorlardi simdi ihl var is gerimi sariyor arkadaslar

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hasan şahin 1 ay önce

karakuz barajı hakkında bir bilğinız varmı nealemde

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Ramazan 1 ay önce

İşin ihalesi 17 şubatta yapıldı deniyor niçin imzalar 16 Kasımda 9 ay sonra yapılıyor? Bu kadar zaman niçin imzalar atılamadı gazete bu konuya bir açıklık getirmemiş. Ayrıca baraj tamamlanacağı zamana veya yeterli su tutulacağı zamana veya tüm etapların plan ve yapım ihalesine çıkılarak zaman kayıpları önlenemezmiydi? Bu ülke ve çiftçilerimiz hastetle bu suyu beklerken baraj 19 yılda bitirilebilecek daha yetmez gibi sulama kanalları için hiç de acele edilmeyecek çok üzücü. Üstelik 2013 te tarlaları toplulaştırma kanunu çıktığı halde 2016 Ekimde toplulaştırma için ihaleye çıkılacak. Dediğim gibi çok ilginç bu planlamalar bu gecikmeler. Bir ömür beklenmez ki başladı denilen yatırımın bitirilerek hizmete sunulması. Bölgemizin sesiyim diyen gazetecilerin de bu yatırımları takip ederek yetkililerin ve kamuoyunun dikkatlerini çekmesi gerekmez mi? Demek ki gerekmiyor. Bir kaç vefat haberi, trafik kazaları ve yapılanların haberleri yeterli demek ki Ya yapılamayanlar, ya geciken yatırımlar, ya eksik olanlar, ya kamuoyu oluşturarak hizmet isteme. Hangi gazete bunları bölgemizin sesi olarak yazacak acaba?

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