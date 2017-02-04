Adatepe Barajı’nda su seviyesi kontrollü olarak düşürülüyor

Son 75 yılın en kurak yılı olan 2016’nın ardından 2017’de yüz güldüren yağışlar, Elbistan ve Afşin ilçelerindeki tarım arazilerini sulayacak Adatepe Barajı’nın göl alanında biriken suyun 230 milyon metreküpe kadar kontrollü olarak düşürülmesini sağladı.

Göksun bölgesindeki kar yükünün geçtiğimiz yıla oranla kat be kat fazla olması nedeniyle; işletme programı dahilinde gerçekleştirilen su boşaltma işlemi sonucunda Adatepe Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 60’lardan yüzde 40’lara kadar düşürülmüş olacak.

Son birkaç yıldır kuraklıkla boğuşan ve 2016’yı da 75 senenin en kurak yılı olarak geride bırakan Elbistan-Afşin bölgesinde, kış bereketi yaşanıyor. Yukarı Ceyhan olarak adlandırılan bölgede uzunca bir süredir etkili olan kar, yer yer metrelerce yüksekliğe ulaştı. 500 milyon metreküp su tutuma kapasitesi bulunan Adatepe Barajı’nın su havzası da bu yağışlardan en fazla nasibini alan bölgelerin başında geldi.

Göksu Çayı üzerine inşa edilen ve Elbistan-Afşin bölgesinin en büyük barajı konumunda bulunan Adatepe Barajı’nda, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle iyice düşen doluluk oranı, kış aylarındaki yağışlarla birlikte artışa geçti. Son yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 60’a kadar çıkarken biriken su miktarı da 300 milyon metreküpe ulaştı. Havzadaki kar yükünü anlık olarak kontrol eden Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü, bahar aylarıyla birlikte başlayacak erimeler öncesinde işletme programı çerçevesinde göl alanındaki suyu boşaltma kararı aldı.