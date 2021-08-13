Adatepe Barajı Sulaması’nda çalışmalar sürüyor

Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde 315 bin dekar araziyi sulaması planlanan Adatepe Barajı’nın sulama projesinde çalışmalar sürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven, Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ’la birlikte yapımı devam eden ve 67 bin 880 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek Adatepe Barajı Sulaması 1.kısım çalışmalarını inceledi. Seven, yüklenici firma yetkililerinden, gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Göksun Çayı üzerinde sulama amaçlı projelendirilen Adatepe Barajı, Elbistan, Afşin ve Göksun'da bulunan 315 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak. Tarım sektörüne ivme kazandırması ve 35 yerleşim birimini sulu tarıma kavuşturması planlanan baraj, yaklaşık 75 bin kişilik istihdam oluşturulacak. Çiftçiler, toprağa can verip ürün çeşitliliğini de artıracak projeden tarlalarına ulaşacak suyu hasretle bekliyor. Adatepe Barajı’nın 3 etaptan oluşacak sulama projesi için 2021 yılı yatırım programında 98 milyon 500 bin TL kaynak ayrılmıştı.

40 kilometre uzunluğa sahip ana kanalda 50 yıl ömrü bulunan ve sürekli cam elyaf sarma metodu ile üretilen CTP borularının montaj uzunluğu 17 bin 800 metreye ulaştı. Ana borudan tarlalara su ulaştıracak yedek hatlarda ise yüksek yoğunluklu polietilen boru kullanılıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 66 bin 500 metre yedek boru hattı montajı yapıldı. Yedek hatlarda kullanılan polietilen boruların çapı, arazi sulaması için küçülerek 1 metreye kadar düşüyor. Aynı zamanda suyu arazide yüzeye çıkaracak hidrantlar da yapılmış olacak. Projede, 2021 yılı sonu itibariyle Anzorey, Deveboynu, Esence, Ördek ve Hüyüklü Mahalleleri’ndeki arazilerin su ile buluşturulması hedefleniyor.