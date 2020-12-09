Adatepe Barajı sulama projesine 100 milyon TL kaynak aktarıldı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Elbistan Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesi, çiftçinin sorunları oldu.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, yaptığı değerlendirmede çiftçinin sorunlarının başında baraj projelerinin tamamlanmasının geldiğine dikkat çekti.

Sulama projelerinin hayata geçmemesinden kaynaklı olarak çiftçinin elektrik enerjisi kullandığını anlatan Başkan Bulut, “Çiftçimizin sorunu çok” dedi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçinin su ihtiyacını insanı hayatta tutan kana benzeterek, “Sayın Tıraş, Elbistan’ın tarım yapısını ve halkın yapısını çok iyi bilen birisidir. Bundan sonra da inşallah bu doğrultuda başta çiftçilerimiz olmak üzere Elbistan’ın sorunlarını dile getireceğine ve elinden geldiğince de çözeceğine inanıyoruz. Bu görevi de alnın akıyla yerine getireceğine inanıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çiftçiler olarak bizim sorunumuz çok. Beklentimiz de bu doğrultuda çok fazla. Adatepe, Karakuz ve Kavaktepe barajlarımızla ilgili adımlar sevindirici. Biran önce barajlardan gelecek su hasretimizin bitmesini bekliyoruz. Bir insanın vücudunun olmazsa olmazı kan ise çiftçimiz için de olmazsa olmazı sudur. Çiftçilerimiz, tarlalarını sulamak için mecburen elektrik enerjisi kullanıyor. Bu da çiftçimizin belini büküyor. Tabi elektrikle ilgili de faturaların aylık olarak ödenmesi de ayrı bir sorun. Termik santralin kömür alındıktan sonra tekrar doldurulan yaklaşık 25 bin dönüm arazi var. Burasının tarıma açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Tıraş, “Biz sulu tarımı arttırırsak ülkemizin ithal ettiği buğdayı büyük oranda karşılarız. Bu da hem memleketimizin hem de ülkemizin kazanması demektir. Sadece buğday değil Türkiye’ye yetecek kadar ayçiçeği ve cin mısırı üretiriz. Çiftçiler olarak biz üretmeye hazırız; yeter ki çiftçiye destek olunsun. Memleketimizin hizmete ihtiyacı var. Burada bir taş üstüne taş koyan herkesi de alkışlarız. Sayın Tıraş’a ve yönetimine görevinde başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, tarım sektörünün, kent ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyledi.

Sektörün içinden gelen birisi olarak çiftçilerin sorunlarının bilincinde olduğunu belirten Başkan Tıraş, şöyle devam etti:

“Elbistan’ın lokomotifi sivil toplum kuruluşlarıdır. Elbistan’ın ekonomi anlamındaki lokomotif sektörü de tarım. Bu açıdan ziraat odamızın ayrı bir önemi var. Ben de çiftçilikten geldiğim için tarım sektörünün sorunlarını daha iyi görebiliyorum. Güçlü bir iktidarımız var. Biz, hizmet için buradayız. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal, en büyük destekçimiz. Önümüzdeki sene bu yönde hummalı bir çalışma var. Bizim burası tarım memleketi.”

Başkan Tıraş, ilçeyi yakından ilgilendiren sulama projeleri ile ilgili de, “Bölgenin en büyük sıkıntısı su. Adatepe Barajı’nın sulaması için 100 milyon TL ayrıldı şuanda. Önümüzdeki dönem için de 200 milyon TL daha aktarılacak. Bu büyük bütçe ile Ekinözü yol ayrımına kadar olan bölgeyi suya kavuşturacağız. İnşallah seneye kadar bu proje tamamlanır. Büyük Yapalak Mahallesi’nde de gölet ve 8 bin dönüm arazinin borulu sistem sulaması için gerekli adımlar atıldı. Kalealtı Sulama Birliği’nde de 2.etap pompalar devreye alınacak. İnşallah ova mahallelerimiz su sıkıntısı çekmeyecek. Elbistan’ın evlatları olarak elimizi taşın altına sokacağız” bilgilerini aktardı.











