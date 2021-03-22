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Adatepe Barajı sulama projesinde 2021 hedefi belli oldu

Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde 315 bin dekar araziyi sulaması planlanan Adatepe Barajı’nın sulama projesinde çalışmalar hız kazandı. Hem ana boru hem de tarlaları sulayacak yedek boru hattı çalışmalarının beraber yürütüleceği projenin 2021 yılı sonunda yüzde 50’sinin bitirilmesi hedefleniyor.

Adatepe Barajı sulama projesinde 2021 hedefi belli oldu
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Göksun Çayı üzerinde sulama amaçlı projelendirilen Adatepe Barajı, Elbistan, Afşin ve Göksun'da bulunan 315 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak. Tarım sektörüne ivme kazandırması ve 35 yerleşim birimini sulu tarıma kavuşturması planlanan baraj, yaklaşık 75 bin kişilik istihdam oluşturulacak. Çiftçiler, toprağa can verip ürün çeşitliliğini de artıracak projeden tarlalarına ulaşacak suyu hasretle bekliyor.

Adatepe Barajı’nın 3 etaptan oluşacak sulama projesi için 2021 yılı yatırım programında 98 milyon 500 bin TL kaynak ayrılmıştı. 19 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından 2013 yılında tutulmaya başlayan suyu barajdan alıp tarlalara bereket olarak taşıyacak ana su kanalı ile yedek boru hatlarının döşenmesi çalışmalarının startı verildi. 40 kilometre uzunluğa sahip ana kanalda 50 yıl ömrü bulunan ve sürekli cam elyaf sarma metodu ile üretilen CTP borularının montaj çalışmaları sürerken, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 39 oldu. 2021 yılı çalışmaları kapsamındaki hedef ise yüzde 50 olarak belirlendi. Çalışmalar 2 koldan birden sürdürülüyor. Ana kanalda 3,40 metre çapında CTP borular kullanılıyor. Yedek hatlarda kullanılan polietilen boruların çapı, arazi sulaması için küçülerek 1 metreye kadar düşüyor. Aynı zamanda suyu arazide yüzeye çıkaracak hidrantlar da yapılmış olacak.

2021 yılı sonu itibariyle de 23 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşması planlanıyor. İlk etapta Anzorey, Deveboynu, Esence, Ördek ve Hüyüklü Mahalleleri’ndeki araziler su ile buluşacak.

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Adatepe Barajı Sulama Projesinde 2021 Hedefi Belli Oldu