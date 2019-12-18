Acil servisteki yoğunluğa ek poliklinik çözümü

Bu yoğunluk, acil sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde verilebilmesi için Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği acil servis revizyonunun gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Elbistan Devlet Hastanesi acil servisindeki hasta yoğunluğu kış aylarının gelmesi ile birlikte ciddi oranda arttı. Özellikle Aralık ayı içerisinde acil servise başvuranların sayısındaki artış göze çarpıyor. Acil servisteki yoğunluk, özellikle akşam saatlerinde kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. 1’i uzman 7 hekimin görev yaptığı acil servise 24 saat içerisinde başvuranların sayısı, kimi zaman 2 bine yaklaşıyor. Acil servise gelenlerin büyük çoğunluğunun şikayetleri arasında ise, gribal enfeksiyonlar, yüksek ateş ve soğuk algınlığı göze çarpıyor. Acil servise başvuranların büyük bölümünü çocuklar oluşturuyor. Başvuru sayısındaki ciddi artış, sağlık hizmeti almak için bekleme süresini de uzatıyor. Elbistan Devlet Hastanesi yönetimi, bu yoğunluğu azaltmak ve bekleme sürelerini kısaltmak için akşam saatlerinde mevcut polikliniklere ek olarak doktor ve poliklinik takviyesi yaptı.

Başhekim Yasım, acil serviste revizyon yapılacağını açıklamıştı

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, daha önce basına yansıyan açıklamalarında acil servisin revizyonu ile ilgili önemli aşama kaydettiklerini söylemişti.

Başhekim Yasım, “Acil servisimizin revizyonu konusu ile ilgili de çalışmalarımız var. Acil servisimizin kapasitesi, hastanemize yetmiyor. Acil servisin yanında diyaliz ünitemiz var. Onu taşıyıp acil servisimizi büyütme planımız var. Bu, yatırım gerektiren bir çalışma. Bu konuda resmi prosedürleri başlattık. Yatırım izni alır almaz revizyona başlayacağız” açıklamasında bulunmuştu.