Acil durumlar harici diş tedavinizi erteleyin uyarısı

Koronavirüse karşı en riskli gruplar arasında yer alan diş hekimleriyle ilgili Türk Dişhekimleri Birliği'nden (TDB) uyarı geldi

Birlikten yapılan açıklamada, sağlıklı kişilerin enfeksiyon kapabileceği, hastalıklı olanların virüs bulaştırabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Mümkünse acil olmayan diş tedavileri dışında bu geçiş dönemi süresince kurumlara başvurmamanızı öneririz. Randevunuza verilen saate yakın ve refakatçisiz gitmeniz, bekleme salonlarında aşırı yığılmaları önleyecektir. Bu koşullar altında, diş hekiminiz gerekli gördüğü hallerde tedbir amaçlı olarak randevu gün ve saatinde değişiklik yapabilir, bu tamamen sizleri olası risklerden korumak amaçlıdır. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen diş hekiminizin önerilerine uyunuz" ifadeleri yer aldı.