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Açıköğretim sınavları ertelendi

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 5-6 Aralık’ta yapılması planlanan açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Açıköğretim sınavları ertelendi
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde bazı sınavlar ertelendi. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, hafta sonu yapılacak açıköğretim ile unvan değişikliği sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Duyuruda, “5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır” denildi.


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Açıköğretim Sınavları Ertelendi