Açıköğretim sınavları ertelendi

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde bazı sınavlar ertelendi. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, hafta sonu yapılacak açıköğretim ile unvan değişikliği sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Duyuruda, “5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır” denildi.