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Açık unutulan elektrikli soba 3 dükkanı küle çevirdi

Elbistan’da bir işyerinde açık unutulan elektrikli sobadan kaynaklı olarak başladığı sanılan yangın, 3 dükkanı, içindeki malzemelerle birlikte küle çevirdi.

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Açık unutulan elektrikli soba 3 dükkanı küle çevirdi
 Elbistan’da bir işyerinde açık unutulan elektrikli sobadan kaynaklı olarak başladığı sanılan yangın, 3 dükkanı, içindeki malzemelerle birlikte küle çevirdi.

Yangın, gece saatlerinde Köprübaşı Mahallesi, Ulu Camii Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Suriyeli mülteciler, işlettikleri dükkanlarında ısınmak için kullandıkları elektrikli sobayı açık unutup dükkandan ayrıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru artan ısı, dükkanda bulunan kağıt ve diğer malzemeleri tutuşturdu. Büyüyen alevler, kısa sürede her iki yanda bulunan dükkanlara da sıçradı. 3 dükkanı kaplayan alevlere, Elbistan İtfaiye Kısım Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Alevler, uzun uğraşlar sonucunda söndürülürken 3 dükkan da içindeki malzemelerle birlikte küle döndü.

Yangının yol açtığı tahribat ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Tohum ve baharat satışı yapılan işyeri başta olmak üzere şans oyunlarının oynandığı diğer işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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MEHMET 2 hafta önce

Kardeşim bu suriyeliler kendi ülkesini karsıtırdı koydu simdide zararları cogalarak bizi etklilemeye basladı.Adamlarda sorumluluk duygusu yokki ülkesini bırakıp kaçan adamdan bize fayda gelirmi..Bu adamlara cadır kentlerini kur yemeklerini ver niye dükkan actırıyon adamın vatandaslıgımı varki işyeri acabiliyor vergide yok ne güzel vAllaha yarın kacar suriyeye gider dükkanı yanan adam bul bulabilirsen..

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Bekir Gök 2 hafta önce

O köşecikte ekmeğinin peşinde çalışan esnaflarımız için çok üzüldüm.Geçmiş olsun. Can kaybı olmamasına şükürler olsun.İnşAllah zararları bir an önce telafi edilebilir.Elbistanımızın çok eski bir köşesi. Nice esnaf o bölgede ekmek yemişti.Mahzun bir ören oldu şimdi.

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Cuma talan 2 hafta önce

Ne acig unutulan soba kundaklanmis kamera kayitlari var

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Misafir Avatar
polat dal 2 hafta önce @Cuma talan

Ne acig unutulan soba kundaklanmis kamera kayitlari var

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vatandaş 2 hafta önce

büyük geçmiş olsun Allah yardım eylesin

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Fat 1 hafta önce

Allah yardımcınız olsun

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sevtap 1 hafta önce

Allah yar ve yardımcımız olsun zaman iyi zaman değil

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