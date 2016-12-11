Açık unutulan elektrikli soba 3 dükkanı küle çevirdi

Elbistan’da bir işyerinde açık unutulan elektrikli sobadan kaynaklı olarak başladığı sanılan yangın, 3 dükkanı, içindeki malzemelerle birlikte küle çevirdi.

Yangın, gece saatlerinde Köprübaşı Mahallesi, Ulu Camii Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Suriyeli mülteciler, işlettikleri dükkanlarında ısınmak için kullandıkları elektrikli sobayı açık unutup dükkandan ayrıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru artan ısı, dükkanda bulunan kağıt ve diğer malzemeleri tutuşturdu. Büyüyen alevler, kısa sürede her iki yanda bulunan dükkanlara da sıçradı. 3 dükkanı kaplayan alevlere, Elbistan İtfaiye Kısım Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Alevler, uzun uğraşlar sonucunda söndürülürken 3 dükkan da içindeki malzemelerle birlikte küle döndü.

Yangının yol açtığı tahribat ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Tohum ve baharat satışı yapılan işyeri başta olmak üzere şans oyunlarının oynandığı diğer işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.