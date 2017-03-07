Açık Pazar yeri alevlere teslim oldu, onlarca tezgah küle döndü

Elbistan’da Açık Pazar ve köy garajı olarak kullanılan alanda büyük çaplı yangın çıktı. Zücaciye ve ev eşyalarının satıldığı bölümden başlayan yangında naylon branda ve çadırların tutuşması ile büyüyen alevler, çok sayıda tezgahı küle çevirdi. Tezgahlarda bulunan ve ısınma amaçlı olarak kullanılan tüpler de alevlerin etkisiyle patladı.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 20.15 sıralarında Açık Pazar’ın batı kesiminde çıktı. Pazar esnafının akşam saatlerinde tezgahlarını kapatıp evine gitmesinin ardından çıkan yangın, tezgahlardaki brandaları tutuşturdu. Plastik malzemelerin de tutuşması ile büyüyen alevler, boydan boya tezgahları sardı. Yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 4 koldan alevlere müdahale ederken, Pazar yerinin etrafının kapalı olması, müdahaleyi zorlaştırdı. Pazar yerinin duvarı, iş makinesi ile yıkıldı. Tezgahlarının yandığı haberini alan esnaflar ise Pazar yerine akın etti. Ekmek teknelerini yutan alevleri endişe ile izleyen esnaflar, bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı. Tezgahlarda yemek ve ısınmak için kullanılan mutfak tüpleri de büyük paniğe neden oldu. Alevlere maruz kalan çok sayıda tüp patladı. Patlamalar, çevredeki binalardan da hissedildi. Patlamalar, çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlerle savaşırken diğer yandan da tezgahlardaki patlamayan tüpleri yangın alanından uzaklaştırdı.

Alevler, Pazar yerinin batı-doğu ekseninde ilerlerken, garaj alanında park halinde bekleyen otobüsler de bölgeden uzaklaştırılıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.