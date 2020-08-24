Açık öğretim yeni kayıtları ve kayıt yenilemeler ertelendi

Yeni kayıt döneminin 31 Ağustos itibariyle başlamasının planlandığı bilgisine yer verilen duyuruda, “2019-2020 eğitim öğretim yılı 3.dönemi ile ilgili çalışma yapılmaktadır. 3.Dönem iş ve işlemlerin sonucu ve 2020-2021 eğitim yılı yeni kayıtların başlama tarihi web sitesinde (aol.meb.gov.tr) duyurulacaktır. Öğrencilerimizin web sitesindeki duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. 3.dönem kredi yüklemesi devam etmektedir. Kredi yüklemesi bittikten sonra mezuniyet işlemleri yapılacak ve gelişmeler aol.meb.gov.tr sitesinde duyurulacaktır. Yeni kayıt dönemi 31 Ağustos tarihinde başlanması planlanmaktadır.

Kayıt yenilemeler daha sonra duyurulacaktır. Öğrencilerimize aol.meb.gov.tr sitesini takip etmeleri gerekmektedir” denildi.