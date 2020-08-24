banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Açık öğretim yeni kayıtları ve kayıt yenilemeler ertelendi

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nden (HEM) yapılan duyuruya göre, açık öğretim lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ertelendi.

Açık öğretim yeni kayıtları ve kayıt yenilemeler ertelendi
banner17
banner43

Yeni kayıt döneminin 31 Ağustos itibariyle başlamasının planlandığı bilgisine yer verilen duyuruda, “2019-2020 eğitim öğretim yılı 3.dönemi ile ilgili çalışma yapılmaktadır. 3.Dönem iş ve işlemlerin sonucu ve 2020-2021 eğitim yılı yeni kayıtların başlama tarihi web sitesinde (aol.meb.gov.tr) duyurulacaktır. Öğrencilerimizin web sitesindeki duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. 3.dönem kredi yüklemesi devam etmektedir. Kredi yüklemesi bittikten sonra mezuniyet işlemleri yapılacak ve gelişmeler aol.meb.gov.tr sitesinde duyurulacaktır. Yeni kayıt dönemi 31 Ağustos tarihinde başlanması planlanmaktadır.

Kayıt yenilemeler daha sonra duyurulacaktır. Öğrencilerimize aol.meb.gov.tr sitesini takip etmeleri gerekmektedir” denildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Açık öğretim Yeni Kayıtları Ve Kayıt Yenilemeler Ertelendi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.