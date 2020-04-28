Açık öğretim okulları 3.dönem kayıt işlemleri ertelendi Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, açık öğretim okullarının kayıt işlemleri ve 2.dönem sınavlarına ilişkin olarak bir duyuru yaptı.

28 Nisan 2020 Salı 16:19