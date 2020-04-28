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Açık öğretim okulları 3.dönem kayıt işlemleri ertelendi

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, açık öğretim okullarının kayıt işlemleri ve 2.dönem sınavlarına ilişkin olarak bir duyuru yaptı.

Açık öğretim okulları 3.dönem kayıt işlemleri ertelendi
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Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınavlar ve kayıt işlemlerinin ertelendiği belirtilen duyuruda, “21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan açık öğretim okulları 2. dönem sınavları 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan açık öğretim okulları 3.dönem kayıt işlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır” denildi.


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