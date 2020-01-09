Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokulu ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 31 Ocak 2020 tarihine kadar yapılacağını söyledi. Kayıt işlemlerini, Halk Eğitimi Merkezi’nde yapacaklarını belirten Doğan, “Açık Öğretim Lisesi ile Ortaokulu kayıtlarında üst yaş sınırlaması yoktur. Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokuluna eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibari ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir. 4. sınıfı bitirenler, ilkokul mezunları, ilköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar, ortaokulu dışarıdan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar, yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar, yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar, yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar, ilk kayıt için başvuru yapabilir. Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokulu'na ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine 30 TL sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Ücret muafiyeti bulunmayan öğrencilerin ilk kayıt sınav bedelini kılavuzda belirtilen süreler içerisinde yatırmaları gerekiyor. Öğrenci ilk kayıt sınav bedelini yatırdıktan sonra kayıt işlemi tamamlanır ve sistemde aktif duruma gelir” dedi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, ilk kayıt işleminde öğrencilerden T.C. kimlik numarasını gösterir belge, vesikalık fotoğraf, diploma ya da örneğinin aslı, tasdikname ya da okul dışı belgesi isteneceğini bildirdi.

Kayıt yenileme işleminin de 31 Ocak tarihine kadar yapılabileceğini söyleyen Doğan, Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, mezun olana kadar her dönemde kayıt yenileme sınav bedelini ödemeleri gerekmektedir. Bir dönem için kayıt yenileme sınav bedeli, 30 TL olarak belirlenmiştir. Ücret muafiyeti durumunda olan öğrenciler mezun olana kadar her dönem Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardır. Bu işlemi yaptırmayanlar dönem sınavlarına katılamazlar” bilgilerini aktardı.