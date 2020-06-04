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Açık öğretim lisesi sınav işlemleri başladı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, açık öğretim lisesi 2019-2 dönem sınav işlemleri ve tarihine ilişkin bir duyuru yaptı.

Açık öğretim lisesi sınav işlemleri başladı
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Duyuruda, Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen açık öğretim lisesi 2019-2. dönem sınavının, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Sınava girecek adayların yapmaları gereken işlemlerle ilgili de bilgi verilen duyuruda, “2019-2. dönem sınavı ertelenmeden önce; 2019-2.döneminde yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen öğrencilerimiz, seçmiş olduğu dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini, 1-9 Haziran 2020 tarihleri arasında öncelikli olarak kendi şifreleriyle (şifreleri olmayan öğrencilerimiz 444 0 632 (mebim) aracılığıyla ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerinden şifrelerini öğrenebilirler) daha önce seçmiş oldukları dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini değiştirebilirler. Ayrıca; ceza ve tevkif evlerinden tahliye olan öğrencilerimiz; 444 0 632 (mebim) aracılığıyla tutuklu hükümlü ibaresini kaldırtarak, daha önce seçmiş oldukları dersleri ve girmek istedikleri sınav merkezini güncelleyebileceklerdir” denildi.


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