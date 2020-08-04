Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nden (HEM) Açık Öğretim Lisesi 1.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin olarak bir duyuru yayımlandı. Duyuruya göre, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 24 Ağustos-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri ise 28 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanacağı tarih ise 2 Aralık olarak açıklandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sonu sınavları ise 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak.

2019-2020 3.dönem sınavı ile ilgili gelişmeler ise aol.meb.gov.tr sitesinde duyurulacak. Öğrencilerin mağduriyet yaşamamak için web sitesini takip etmeleri gerekecek.