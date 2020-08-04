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Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) verilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos’ta başlıyor

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı
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 Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nden (HEM) Açık Öğretim Lisesi 1.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin olarak bir duyuru yayımlandı. Duyuruya göre, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 24 Ağustos-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri ise 28 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanacağı tarih ise 2 Aralık olarak açıklandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sonu sınavları ise 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak.

2019-2020 3.dönem sınavı ile ilgili gelişmeler ise aol.meb.gov.tr sitesinde duyurulacak. Öğrencilerin mağduriyet yaşamamak için web sitesini takip etmeleri gerekecek.


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