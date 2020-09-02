Açık bırakılan yağmur suyu bacası tehlike saçıyor

Ceyhan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki yağmur suyu bacasının demir mazgalı, uzun süredir bulunmuyor. Yaklaşık yarım metre derinlikteki yağmur bacasının açık olması, hem sürücüler hem de yoldan geçen yayalar için tehlike doğuruyor. Etrafı vatandaşlar tarafından taşlarla çevrelenen yağmur suyu bacasını fark etmeyen bir sürücü, aracıyla içeri düştü. Otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü KASKİ yetkililerine çağrıda bulundu.

Söz konusu bacaya mazgal takılmasını isteyen sürücü, “Burası uzun süredir böyle açık duruyor. Çok işlek bir cadde üzerinde. Aracımla ilerlerken fark etmeden içine düştüm. Otomobilimde hasar oluştu. Ben ucuz atlattım sayılır ama burasının biran önce kapatılması gerekiyor. Çocuklar düşebilir, yaralanabilir. Bir mazgal yerleştirmek çok mu zor?” ifadelerini kullandı.