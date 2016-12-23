Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’ndeki dağlık ve ormanlık alanda yaşayan domuzlar, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayınca mahalleye kadar indi.

Paniğe neden sürüdeki domuzlardan 2’si, mahalle sakinlerine saldıracakken avcılar tarafından vurularak öldürüldü. Sürüdeki diğer hayvanlar ise, dağa kaçmak zorunda kaldı.

Göksun ilçesinin en yüksek rakımlı mahallelerinden biri olan Çardak’ı çevreleyen dağlarda ve ormanlık alanlarda yaşayan yaban domuzları, ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamadı. Yiyecek bulmak için mahalleye inen domuz sürüsü, evlerin önündeki çöp konteynırları ve kovaları karıştırmaya başladı. Domuzları mahalle içindeki ara sokaklarda fark eden mahalle sakinlerinin uğraşları da aç hayvanları uzaklaştırmaya yetmedi. Bunun üzerine av tüfekleri ile domuzların peşine düşen mahalle sakinleri, 2 domuzu öldürürken birçoğunu da yaraladı. Diğer hayvanlar ise, silah sesleri üzerine dağlara doğru kaçtı.