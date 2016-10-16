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Ablasına silahla yaptığı şaka kanlı bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı

Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi’nde 13 yaşındaki çocuğun, kendisinden bir yaş büyük ablasına silahla yaptığı şaka kanlı bitti. Silahla şaka yapmak isteyen küçük kardeş, ablasının yaralandığını görünce, tabancayı kendisine doğrultarak tetiğe bastı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan abla hayatını kaybederken küçük kardeş ise yaşam mücadelesi veriyor.

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Ablasına silahla yaptığı şaka kanlı bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı

Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi’nde 13 yaşındaki çocuğun, kendisinden bir yaş büyük ablasına silahla yaptığı şaka kanlı bitti. Silahla şaka yapmak isteyen küçük kardeş, ablasının yaralandığını görünce, tabancayı kendisine doğrultarak tetiğe bastı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan abla hayatını kaybederken küçük kardeş ise yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Çatova Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 13 yaşındaki Alirıza Özcan, anne ve babası evde olmadığı sırada tabanca ile kendisinden bir yaş büyük ablası, Dilan Özcan’a şaka yapmak istedi. Alirıza’nın ablasına doğrulttuğu silah, bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, abla Dilan’ın kafasına isabet etti. Ablasının yaralandığını gören kardeş de, aynı silahı kafasına dayayarak tetiğe bastı. Olayda iki kardeş de ağır yaralandı. Evden gelen silah seslerini duyan yakınları, odaya girdiklerinde iki kardeşi de kanlar içerisinde buldu. Durumları ağır olan iki kardeş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahaleleri burada yapılan kardeşler, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Abla Dilan Özcan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Alirıza Özcan’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, olayın yaşandığı evde geniş çaplı araştırma yaparken, olayda kullanılan tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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kahraman YAY 2 ay önce

Elim bir olaydır . Allah'ım başa vermesin
Allah'ım Ailesine sabır versin.
Kaybedilen kızımıza rahmet .Yaralıya şifa dilerim.

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cem çam 2 ay önce

Allah Ailelerine Yardım Etsin.Çok Çok Üzüldüm Başınız Sağolsun:((

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mustafa has rusya 2 ay önce

Allah rahmet eylesin ailesine sabirlar versin

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Ali Yilmaz 2 ay önce

Birakin su tabanca meragini anlatamiyoruz bu oyuncak degil madem bulunduruyosun neden coluk cocugun gozu onunde yazik cok yazik Allah rahmet eylesin.Allah sifa versin

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necati tontuş 2 ay önce

olen kardesleri Allah rahmeteylesin aylesine sabırdiliyorum bugunler zorgunler sapretmekten başkacareyok

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FEYZİ 2 ay önce

ALLAH SABIR VERSİN

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