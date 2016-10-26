Abid Vanlı BİK Müdürü olarak atandı

Kahramanmaraş'ta 80’li yıllardan bu yana yerel basın alanında ter döken ve Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin (KBGC) uzun yıllardır başkanlığını sürdürmekte olan gazeteci Abid Vanlı, Basın İlan Kurumu (BİK) Elazığ Şube Müdürlüğü görevine atandı.

Kahramanmaraş’ta 1962 yılında dünyaya gelen ve ODTÜ MYO Tekstil bölümünden mezun olan Abid Vanlı, bir süre tekstil sektöründe çalıştıktan sonra gazetecilik yaşamına, ailesinin kurduğu yerel İstiklal gazetesinde başladı.

1984 ila 1996 yılları arasında İstiklal gazetesinde spor muhabiri ve yayın yönetmeni olarak çalışan Abid Vanlı, bu arada Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Kahramanmaraş amatör liglerinde futbol hakemliği de yapan Abid Vanlı, askerlik görevini ise yedek subay olarak Siirt’te tamamladı. 2000-2004 arasında ise İstiklal gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğünü yürüten, 2004 ila 2006 yıllarında da yerel Akdeniz Gazetesi kurucusu olan Abid Vanlı, bu gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğünü de yaptı.

1996 ile 2016 yıllarını kapsayan 20 yıllık süreçte ve bu sürecin son 4 yılında da devamlı olmak üzere çeşitli dönemlerde Basın İlan Kurumu (BİK) Kahramanmaraş Denetleme Komisyonu üyesi olan Abid Vanlı, uzun yıllar Kahramanmaraş’ta Gazeteciler Cemiyet başkanlığı yanında ‘havadismaras.com’ isimli internet haber sitesinde köşe yazarlığı ve yazı işleri müdürlüğü yapıyordu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı olarak Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) kurucu yönetim kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) yönetiminde de yer alan Abid Vanlı, yerel ve ulusal gazetelere resmi ilanların dağıtımı ile gazetelerin denetiminde yetkili resmi makam olan Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Elazığ Şube Müdürü olarak atandı.

25 Ekim 2016 tarihi itibarı ile ataması yapılan Abid Vanlı, yaklaşık 1 ay süre ile BİK Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nde hizmet içi eğitim aldıktan sonra Elazığ’a giderek yeni görevine başlayacak.