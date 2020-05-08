ABD’de yaşayan soydaşlarımızdan Elbistanlı çocuklara 23 Nisan hediyesi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türkler tarafından kurulmuş, çalışanlarının tamamen gönüllülerden oluştuğu bir yardım vakfı olan Türkiye’mize Köprü Vakfı (Bridge to Türkiye Fund (BTF) tarafından, Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencilere 23 Nisan hediyeleri gönderildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.yılını evlerinde geçiren çocukların bayramlarını kutlamak ve eğitimlerine destek vermek için Türkiye’mize Köprü Vakfı ( Bridge to Türkiye Fund (BTF) aracılığı ile Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türkler tarafından Türkiye’nin değişik illerindeki öğrencilere hediyeler gönderildi. Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, ülke genelindeki hediye gönderilen okullardan biri oldu. Her öğrenci için özenle hazırlanmış hediyeler Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Metin Yıldız ve sınıf öğretmeni Mehmet İlter Pıçak tarafından sosyal mesafe kurallarına uyarak öğrencilere ulaştırıldı.

Okul müdürü Metin Yıldız, zor günler geçirdiğimiz şu süreçte öğrencilerini sevindiren Türkiye’mize Köprü Vakfı’na (BTF) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türklere öğrencileri adına teşekkürlerini iletti.











