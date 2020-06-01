ABD’de görev yapan Elbistanlı yazılım mühendisinden örnek çalışma

Türk milletinin, tarih boyunca başka ulusların yardımına koşarak önemli bir misyonu yerine getirdiğine işaret eden Firik, “Biz, Türkiye’nin, Türkiye’den büyük olduğuna inanan insanlarız” diye konuştu.

Elbistan’a bağlı Alembey Mahallesi’nde doğan Burak Firik, 15 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) e-ticaret şirketi olan Amazon’da yazılım mühendisi olarak görev yapıyor. Firik, yaşadığı New York şehrindeki Türk ve İslam toplumlarının temsilcisi olan kuruluşlarda da aktif görevler üstleniyor. ABD'de önde gelen Türk toplumunun önde gelen temsilcilerinden Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Temsilcisi olan Firik, aynı zamanda Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) New York Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de birlikte yürütüyor. Burak Firik, aynı zamanda ülkedeki Türkler ve Müslümanların haklarının savunulması ve çeşitli yardım faaliyetlerinde de ön planda yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla da sıkı diyalog kuran Firik, Türkiye’nin tanıtılmasında da önemli rol yapıyor.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), ülkedeki Türk toplumuyla ilgili faaliyetlerine ek olarak koronavirüs salgını kapsamında bir dizi yardım çalışmalarıyla da ilklere imza atıyor. ABD’deki diğer ülkelere ait sivil toplum kuruluşlarının yapamadıklarını yapan TASC, New York’un Kovid-19’dan en çok etkilenen şehirlerinden Brooklyn’de bulunan Kings County Hastanesi’ne 2 bin koruyucu sağlık elbisesi ve 5 bin maske teslimatı gerçekleştirdi. Teslimata, New York eyaleti Milletvekili Yvette Clarke, Eyalet senatörü Zellnor Myrie, TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, TASC Temsilcisi Burak Firik ve Türk-Amerikan toplumundan temsilciler katıldı.

TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, yardımlarla ilgili konuşmasında Amerika’da yaşayan Türk toplumunun Kovid-19 salgınına kayıtsız kalmadığını söyledi.

Demir, “Bu ülkede yaşayan Amerikalı Türkler olarak, bu zor zamanda virüse karşı en ön sırada mücadele eden sağlık çalışanlarını yalnız bırakmak istemedik. Türk Amerikan toplumu Amerikalıların yanında olmaya devam edecektir. Kovid-19 salgını nedeniyle şu ana kadar 14 bin kişiye gıda yardımında bulunduk. Sağlık ve gıda yardımlarını ileriki günlerde de devam ettireceğiz” dedi.

TASC Temsilcisi ve Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) New York Yönetim Kurulu Üyesi Elbistanlı yazılım mühendisi Burak Firik ise, Türk yardımseverliğini en iyi şekilde yansıtmak için çaba gösterdiklerine vurgu yaptı.

Diğer ülkelerin sivil toplum kuruluşlarının kılını bile kıpırdatmadığı bu dönemde TASC’ın yaptığı yardımların Amerikalıları bile şaşırttığını vurgulayan Firik, “Ecdadımızı Ertuğrul Firkateyni’ni göndererek Japonya’ya yaptığı yardımlarla, 1845 yılında İrlanda’ya gönderdiği bir gemi dolusu patatesle ecdadımıza yakışır şekilde bu kriz süresince de yaklaşık 1 milyondan fazla kritik sağlık malzemesi dağıttık. Burada 150’den fazla dilin konuşulduğu bir bölgedeyiz. İtalyan, Alman, Rus, Fransızlar yaşıyor. Bölgede onların da yardım kuruluşları var ama bu yardımın bizden yani Türk kuruluşlarından gelmesi Amerikalı milletvekilini bile şaşırttı. Aynı zamanda Türkiye Amerika Yönlendirme Komitesi olarak ramazan ayı boyunca yardım dağıttık. Biz, Türkiye’nin, Türkiye’den büyük olduğuna inanan kişileriz. Enerjimizi de bu yolda harcıyoruz. Türkiye kelimesi söylendiği zaman gözleri parıl parıldayan insanlarda bunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.



















