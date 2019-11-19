AB destekli projeler görüşülmeye başlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, FRIT2 Belediye Altyapı Sektörü Projeleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Programı’na katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İLBANK işbirliği ile gerçekleştirilen programa Başkan Güngör’ün yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilçe belediye başkanları, su ve kanalizasyon idareleri genel müdürleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İLBANK yetkilileri katıldı.

Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve İlbank işbirliğinde gerçekleştirilen programa ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduk. Şehrimizde, mülteciler için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yardım programındaki son durum görüşülecek. Toplantının şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İLBANK işbirliğinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen ‘FRIT2 Belediye Altyapı Sektörü Projeleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Programı’ kapsamında Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki mülteciler için oluşturduğu mali yardım programı kapsamında desteklenen projeler değerlendirilecek ve süreçlerin analizi yapılacak.



