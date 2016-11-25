A ve B Termik ile AEL’ye 41 memur atandı

Türkiye’nin enerji merkezi olan Afşin-Elbistan bölgesinde faaliyette bulunan, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri ile kömür sahası olan Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere 41 memur ve mühendis ataması yapıldı.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından, KPSS 2016/1 sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılan adaylardan, güvenlik soruşturması tamamlananların ataması yapıldı.

Yapılan atama sonucunda Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’ne 30, Afşin-Elbistan A Termik Santraline 8, Afşin-Elbistan B termik Santraline ise 3 olmak üzere toplam 41 memurun görevlendirmesi yapıldı.

EÜAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, güvenlik soruşturması tamamlanan adayların atamasının yapıldığı belirtilirken, güvenlik soruşturması devam eden adayların atamasının ise müteakiben yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu cümlelere yer verildi:

“Adayların sağlık raporu (Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını belirten heyet raporu), askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için) ve e-devlet üzerinden (Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama) alacakları mezun belgesiyle birlikte atanmış oldukları birimlere müracaat etmesi gerekmektedir. Ataması yapılan adayların adreslerine tebligat gönderilmekte olup, dileyen adaylar duyuru yayınladığı tarihten itibaren ilgili İşletmeye başvurarak göreve başlayabilirler.

İsmi bu listede yer almayan ve haklarındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması devam etmekte olan adayların ise, bu soruşturmanın tamamlanmasını müteakip atamaları yapılacak ve kendilerine ayrıca bildirimde bulunulacaktır.”

Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri ile kömür sahası olan Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’ne ataması yapılan adayların isimleri, unvanları ve görev yerleri şöyle:



