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A Termik’te yangın çıktı

Afşin-Elbistan A Termik Santralinde yangın çıktı.

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A Termik’te yangın çıktı

                Afşin-Elbistan A Termik Santralinde yangın çıktı.

                Santralin ikinci ünitesinin 54 metresinde meydana geldiği belirtilen yangında 3 işçi yaralandı. Elektrik kablolarının patlaması sonucunda kömür tozlarının tutuşması nedeniyle çıktığı iddia edilen yangına müdahalede bulunulurken, yaralanan işçiler ise Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler.

                Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kazan İşletme teknisyeni Ahmet Şahabettin Ülker ile Teknikerler Bünyamin Binköl ile Kenan Şahin’in el ve yüz bölgesinde 1. ve 2. derece yanıklar olduğu ifade edildi.

                Meydana gelen yangın nedeniyle ünitede elektrik üretimi durdurulurken, yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 


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