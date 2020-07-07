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A Termik’te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde elektrik akımına kapılan 36 yaşındaki işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

A Termik’te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde elektrik akımına kapılan 36 yaşındaki işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, santralde kazan bakımı görevlisi olan 36 yaşındaki Taylan Sünbül, filtre sisteminde çalışma yaptığı sırada binlerce voltluk elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan talihsiz işçinin yardımında mesai arkadaşları koştu. Firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sünbül, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatta tutulamadı. Yaşamını yitiren Sünbül’ün cansız bedeni, savcılık incelemesi için morga konuldu.

2 çocuk babası olan Taylan Sünbül’ün acı haberini alan yakınları ve iş arkadaşları hastane önüne akın etti. Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Sünbül’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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Cogulhan 1 ay önce

Celiklerin torpille aldıkları adamlar yüzüne. Emekci kardeşlerimiz bir bir kayboluyor devletteyken bu kadar ölümlü kazalar olmuyordu biraz önce celikler yönetimi siyaset degil agır sanayide iş yaptıgının farkına varmalıdır.

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Mahir 1 ay önce

Özel şirket insan hayatının hiçbir değeri yoktur.önemli olan paradır.Allah büyüktür.

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Elbistanlı 1 ay önce

Nasıl hiç bir önlem almadan çalışılır gerçekten anlamış değilim pes

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sefa doğan 1 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İYİ GÜZEL BİR ARKADAŞIMIZDI

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Ali 1 ay önce

Allah rahmet eylesin

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Elbistanli 1 ay önce

Allah rahmet eylesin iscilerin Allah yardimcisi olsun

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Tuncay kurt 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun insAllah kardesim

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İlyas yılmaz 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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