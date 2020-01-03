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A Termik Santrali’nde kapatma gerekçesi belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çevre yatırımlarını belirlenen sürede yapılmadığı için üretimi durdurulan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin, kapatma gerekçesi belli oldu.

A Termik Santrali’nde kapatma gerekçesi belli oldu

Başta baca gazı arıtma sistemi olmak üzere çevreyle ilgili yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamayan termik santrallerle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Çevre Kanunu'nun 11 ve 15'inci maddeleri gereği, 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılması; diğer 7 santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi, 3'üne gerekli çevre izinlerinin verilmesi kararı alındı. Termik santrallerle ilgili bu kararların alınmasının gerekçesi de ortaya çıktı. Afşin-Elbistan A Termik Santrali, baca gazı arıtma ve sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin bulunmaması, atık sahasına ilişkin Bakanlığa sunulan raporun yetersiz, atık su arıtma tesislerinin ise atıl olması gerekçesiyle kapatıldı.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin, kapatılan diğer 4 santralle birlikte yeniden üretime başlayabilmesi için, eksik olarak görülen çevre yatırımlarını yapması ve bu çerçevede de geçici faaliyet belgesi alması gerekiyor.


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