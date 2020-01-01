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A Termik Santrali mühürlendi

Afşin-Elbistan A Termik Santrali, çevre yatırımlarını yapması için tanınan sürenin dolmasının ardından baca gazı filtre sistemi olmadığı için mühürlendi.

A Termik Santrali mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde geldikleri termik santralde denetimlerini tamamladı. Denetimlerde baca gazı filtre sistemi olmadığı için santrale kömür taşıyan bant yolları mühürlenerek Afşin-Elbistan A Termik Termik Santrali'nin faaliyetleri durduruldu.

Bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlenen Afşin-Elbistan A Termik Santrali, bunkerlerdeki kömür bittikten sonra üretim yapamayacak. Santralin geçici faaliyet belgesi alabilmesi için öngörülen çevre yatırımlarını yapması gerekecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti

Meclis’e sunulan tasarıda, kömürle çalışan termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğunun iki buçuk yıl erteleneceği belirtilmişti.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçen; 15 ilde bulunan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasının 2,5 yıl daha uzatılması kararını geçtiğimiz aralık ayının başında veto etmişti.

 

 


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adem 5 saat önce

BAKALIM BÜ SÜREÇ KAÇGÜN SÜRECEK ESNEK BİR MADDE İLE İNŞALLAH TEKRAR DEVREYE ALINMAZ

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Memleket ölüyor 4 saat önce

Ne demek geçici faaliyet belgesi alana kadar durduruldu Çelikler filitre adına hiçbir şey yapmadı Yine halkın gazını alıyorlar

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Elbistanlı 4 saat önce

Maalesef ne yazık ki bunu geçici olarak kapattınız ! ama 3. Termik santralinin de ÇED raporunu kabul ettiniz. Kamulaştırmasını hazırlıyorsunuz.BİLİYORUZ. RAPOR şu an tarım il müdürlüğü TOPRAK KORUMA KURULUNDA Başkanı da sayın vali ( nasıl koruna ise tartışılır). Sizi nasıl affedelim yaaaa... nasıl... Afşinli ve Elbistanlı ile dalga mı geçiyorsunuz ?Bunları yutmadık ha ,yutmadık. bunu böyle bilin sayın yetkililer... Elbistanlı uyumuyor..... ha.... ANAYASAL HAKKIMIZI İSTİYORUZ.

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Vatandaş 3 saat önce

Ne oldu okullara yaptığınız yardım işe yaramadı galiba

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Hakan 3 saat önce

Bu tiyatro iyi gidiyor !!!

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Elbistanli Kız 2 saat önce

Nasıl bir kılıf uydurup milletin önüne surecekler acaba???...

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Adsız 6 saat önce

Tebrik ediyorum.
Kararlılık göstergesi böyle olur.
Teşekkürler

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elbstan 6 saat önce

oh be beklediğimiz sonuctu

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