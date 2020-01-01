A Termik Santrali mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde geldikleri termik santralde denetimlerini tamamladı. Denetimlerde baca gazı filtre sistemi olmadığı için santrale kömür taşıyan bant yolları mühürlenerek Afşin-Elbistan A Termik Termik Santrali'nin faaliyetleri durduruldu.

Bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlenen Afşin-Elbistan A Termik Santrali, bunkerlerdeki kömür bittikten sonra üretim yapamayacak. Santralin geçici faaliyet belgesi alabilmesi için öngörülen çevre yatırımlarını yapması gerekecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti

Meclis’e sunulan tasarıda, kömürle çalışan termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğunun iki buçuk yıl erteleneceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçen; 15 ilde bulunan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasının 2,5 yıl daha uzatılması kararını geçtiğimiz aralık ayının başında veto etmişti.



